Finestra sul mondo: Regno Unito, Starmer primo nome su scheda per elezioni leader Labour

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Keir Starmer è il primo dei cinque candidati alla guida del Partito laburista britannico ad aver superato la seconda fase della selezione e a vedere il proprio nome sulla scheda che sarà votata dagli oltre 600 mila aderenti alla formazione. Come riferisce il quotidiano "The Guardian", che Starmer è il primo a superare il secondo livello dei requisiti richiesti dal regolamento interno del Labour, ossia raccogliere il sostegno di almeno tre organizzazioni affiliate al partito. Attuale "ministro ombra" laburista per la Brexit, Starmer ha ottenuto ieri, 20 gennaio, l'appoggio formale del sindacato dei lavoratori del commercio (Usdaw), dopo essere stato scelto come candidato preferito dal sindacato dei lavoratori statali (Unison) e dall'associazione ambientalista Sera (Sit)