Finestra sul mondo: Regno Unito, Fmi, crescita nel 2020-21 più veloce che nell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 e nel 2021, il Regno Unito crescerà più velocemente dei paesi dell'Ue. Lo riferisce oggi il quotidiano "The Times", pubblicando le ultime previsioni del Fondo monetario internazionale (FMI). Secondo i dati, quest'anno, il Pil britannico aumenterà dell'1,4 per cento, crescendo dell'1,5 per cento nel 2021. I tre paesi dell'Eurozona parte del G7, ossia Germania Francia ed Italia, complessivamente faticheranno a tenere il passo. Inoltre, secondo un sondaggio realizzato dalla società di revisione dei conti PricewaterhouseCoopers (PwC), i top manager europei guardano al Regno Unito come il paese-chiave per crescita e investimenti, ritenendo che la sua capacità di attrazione sia tornata ai livelli precedenti al 2015. (Sit)