Finestra sul mondo: Spagna, Puigdemont, realismo politico impone di non ignorarmi

- Non sono i catalani ad aver perso la voglia di dialogare con il governo spagnolo centrale, ma "il mondo della non indipendenza" ad averne perso la capacità. Ne è convinto l'ex presidente del governo catalano (Generalitat), Carles Puigdemont, che in un'intervista al quotidiano "El Pais" ha sostenuto che se oggi è stata aperta una finestra di dialogo sul contenzioso catalano, quest'occasione si dovrà basare su un confronto inclusivo e concreto. "Siamo sempre stati aperti al dialogo", ha detto Puigdemont, per il quale "è evidente che io sono uno degli interlocutori validi. Sono stato votato da oltre un milione di persone alle elezioni europee. Se vuoi agire con realismo politico, non puoi ignorare ciò che rappresento". L'eurodeputato, fuggito alla giustizia spagnola dopo il referendum sull'autonomia catalana del primo ottobre 2017 e sul quale pesa oggi la minaccia di revoca dell'immunità parlamentare, insiste sul fatto che i negoziati dovranno riguardare il diritto catalano all'autodeterminazione. Dalla sua residenza a Waterloo (Belgio), Puigdemont ha cercato secondo "El Pais" di essere la voce del processo catalano in Europa, e si trova oggi in una situazione nella quale ha nuove carte da giocare. Per l'indipendentista, il dialogo "dovrà essere in grado di rispondere ai problemi", in primis alla richiesta catalana di poter decidere attraverso il voto sulla propria amministrazione. In questa prospettiva, è per lui "fondamentale" che al tavolo dei negoziati sia presente "la più ampia rappresentazione dei movimenti e dei partiti che desiderano un referendum di autodeterminazione". (Sit)