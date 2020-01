Finestra sul mondo: Spagna, con stime Fmi paese scende dal podio della crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna scende dal podio della crescita dopo cinque anni di "luminosa" prestazione. Lo scrive oggi il quotidiano spagnolo "El Mundo", commentando le proiezioni "agrodolci" che i tecnici del Fondo monetario internazionale hanno fatto per il paese iberico: per la prima volta in cinque anni, la Spagna crescerà secondo le proiezioni meno della media delle economie cosiddette "avanzate", registrando presumibilmente nel 2020 e 2021 un tasso dell'1,6 per cento, in calo rispetto alla stima del 2019 che prevede un aumento del Pil pari al 2 per cento. "Le proiezioni per la Spagna sono state riviste al ribasso a causa delle conseguenze di un rallentamento più marcato del previsto nella domanda interna e delle esportazioni nel 2019", ha spiegato l'organismo diretto da Kristalina Georgieva. Con le nuove proiezioni, scrive la stampa locale, scompare il podio spagnolo e svanisce soprattutto uno dei grandi aspetti della ripresa economica nazionale, che consisteva in una crescita più sistematica rispetto alla media delle altre economie avanzate. Non solo: l'economia spagnola è quella che rallenta di più rispetto al 2019, perdendo quattro decimi di crescita e allontanandosi dalla tendenza globale, che denota una lieve accelerazione, anche se al di sotto delle aspettative. (Sit)