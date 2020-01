Finestra sul mondo: Usa, impeachment, Repubblicani Senato pianificano processo rapido per Trump

- La maggioranza repubblicana del Senato federale Usa ha depositato nella serata di ieri, 20 gennaio, la risoluzione sul procedimento di impeachment a carico del presidente Donald Trump: un provvedimento che secondo "Politico", potrebbe portare alla rapida assoluzione dell'inquilino della Casa Bianca. Il presidente repubblicano del Senato, Mitch McConnell, intende approvare le regole del processo, concedendo ai legali della Casa Bianca e ai "manager" dell'impeachment della Camera 24 ore su due giorni ciascuno per presentare gli argomenti di apertura. Seguiranno 16 ore in totale riservate a domande e risposte, che culmineranno in un dibattito di quattro ore e nel voto sull'opportunità di prendere in considerazione testimoni o nuove informazioni. La risoluzione per essere approvata necessita della maggioranza, e i Repubblicani controllano 53 seggi del Senato. Se approvato, il processo delineato dalla maggioranza repubblicana potrebbe concludersi alla fine della prossima settimana. Il Senato inizierà a discutere della risoluzione McConnell oggi, 21 gennaio, alle 13 (le 19 in Italia). Mentre l'emendamento del Democratico Schumer con la richiesta di testimonianze e ulteriori documenti dovrebbe andare al voto alla fine di oggi pomeriggio (nella notte in Italia). (Sit)