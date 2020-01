Finestra sul mondo: Usa, nessun disordine a manifestazione pro-Secondo emendamento in Virginia

- Migliaia di sostenitori del diritto alle armi sancito dal Secondo emendamento della Costituzione Usa hanno riempito le strade nel centro di Richmond, in Virginia, portando con sé armi, bandiere e scandendo slogan patriottici, ma senza alcuno degli episodi di violenza o disordine paventati per settimane dalla stampa Usa e dalle autorità democratiche dello Stato. Lo riferisce la "Washington Post", che pone comunque l'accento sulla presenza di "milizie" e militanti ultra-conservatori. La manifestazione è stata indetta in segno di protesta contro i provvedimenti adottati dal governatore democratico dello Stato, Ralph Northam, che ha limitato drasticamente i margini di esercizio del Secondo emendamento. Alle elezioni dello scorso autunno, gli elettori della Virginia hanno consegnato la maggioranza dell'Assemblea generale dello Stato ai Democratici, che hanno promesso di emanare rigide misure di controllo delle armi. Nonostante il clima di allarme dei giorni scorsi, quando stampa e Democratici avevano paventato una calata di neonazisti e suprematisti bianchi a Richmond, la polizia non ha segnalato alcun incidente di rilievo. (Sit)