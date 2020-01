Torino: Cottolengo, un milione per il nuovo centro di senologia

- E' stato inaugurato ieri in via Cottolengo 9 a Torino il nuovo centro di Senologia (Breast Unit) dell’ospedale Cottolengo della Piccola Casa della Divina Provvidenza. Per la Città di Torino era presente la vicepresidente del Consiglio Comunale, Viviana Ferrero, che ha sottolineato l’importanza di poter "offrire un percorso di cura completo, con luoghi protetti e accoglienti, a misura di donna". L’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Icardi, si è complimentato per la rapida esecuzione dei lavori e per il completo rinnovo delle attrezzature. All’inaugurazione sono intervenuti anche Carmine Arice, padre generale della Piccola Casa della Divina Provvidenza, e il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna. Il nuovo servizio di prevenzione, diagnostica e cura senologica ha richiesto un investimento complessivo di circa un milione di euro. È stato pensato per essere accogliente, a misura di paziente e rispettoso dell’ambiente, con macchinari ad alta tecnologia, per essere – secondo lo spirito del fondatore beato Cottolengo – un luogo di scienza e di carità, con standard di eccellenza accessibili a tutte e tutti. Ogni anno in Italia sono 50mila le donne che si ammalano di tumore alla mammella: la prima causa di morte per le donne tra 35 e 50 anni. "Chi si cura in una breast unit – ha spiegato il chirurgo Riccardo Bussone – ha il 20% in più di possibilità di guarigione rispetto a chi accede a una struttura tradizionale". Nel 2019 sono stati effettuati nel Centro di Senologia circa 700 interventi chirurgici e oltre 22mila prestazioni radiologiche. (Rpi)