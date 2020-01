Roma: Battaglia (Pd), sostegno pieno a richieste rete cooperative agricole

- "Valorizzare l'esistente e promuovere nuova agricoltura nella nostra Capitale: il manifesto proposto alle Istituzioni capitoline da Romagricola, la rete delle cooperative agricole e sociali, è quanto di più condivisibile per il Comune agricolo più grande d'Europa". Lo afferma, in una nota, Erica Battaglia della direzione regionale del Pd. "Roma, con i suoi 63mila ettari e una superficie pubblica coltivabile di 10 mila, può e deve riattivare anche la sua vocazione agricola, alimentando nuove possibilità occupazionali, guardando alla salvaguardia ambientale, promuovendo lo stop al consumo di suolo e sostenendo azioni di inclusione sociale - Battaglia -. Non sfugge infatti a quanti coinvolti in attività sociali come l'agricoltura, con opportuni bandi pubblici rivolti alle generazioni più giovani, possa essere volano di uno sviluppo più sostenibile, e di quanto la terra e le sue attività possano essere luogo di inclusione sociale e lavorativa per quanti vivono ad esempio una forte esclusione sociale legata a difficoltà fisiche e/o intellettivo relazionali. L'agricoltura sociale è una grande opportunità per Roma e per il suo, ormai fragile, sistema di welfare locale. Il Campidoglio ascolti quanti manifesteranno oggi in piazza del Campidoglio a partire dalle ore 16. Serve - conclude Battaglia - un nuovo modo di intendere la città: basta ascoltare". (Rer)