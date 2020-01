Milano: Camera commercio, il nuovo contratto per affitti brevi è in quattro lingue

- Milano internazionale ospita turismo da tutto il mondo anche attraverso l'ospitalità di host privati. Ma come avere garanzie e stipulare contratti corretti? Dalla Camera di commercio è arrivata a fine anno la prima regolamentazione del settore con la pubblicazione del contratto - tipo "Locazione breve di immobili con finalità turistica", sottoscritto con le associazioni Rescasa, Altroconsumo, UNC, OspitaMI, Lega Consumatori, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Casa del Consumatore, Assoutenti, ACU (Associazione Consumatori Utenti), ADICONSUM e Udicon. Un lavoro di squadra che, per rispondere ancora più efficacemente al turismo internazionale, si apre all'estero con la traduzione in russo, cinese, tedesco e inglese. "Il mercato della locazione abitativa è in continua evoluzione e non sempre trova risposte adeguate – spiega Beatrice Zanolini. consigliere della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi - in termini sia normativi che di prodotto. (segue) (Com)