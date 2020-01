Milano: Camera commercio, il nuovo contratto per affitti brevi è in quattro lingue (2)

- Serve rimodulare le leggi ormai troppo datate per la locazione a lungo termine e definire nuove norme specifiche per il mercato degli affitti brevi, soprattutto per quelli di tipo turistico. E proprio per questa tipologia bisogna essere in grado di rispondere al meglio perché, n una Milano sempre più internazionale, la domanda di alloggio proviene in buona parte dall'estero. Per questo la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi ha realizzato il primo contratto tipo per locazioni brevi e presenta anche la traduzione in quattro lingue. Questo contratto, primo nel suo genere a livello nazionale, rappresenta un'importante garanzia e tutela di ambo le parti, host e guest. La nostra Camera di commercio si conferma in tal senso come punto di riferimento per l'attrattività internazionale del nostro territorio, valorizzando le eccellenze e promuovendo attivamente una cultura di rispetto delle regole". Sono quasi 3 mila gli "home sharing" a Milano, Monza Brianza e Lodi con oltre 4 mila camere e 10 mila posti letto, di cui 2.488 a Milano con 4.155 camere e 9.534 posti letto. (Com)