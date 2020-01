Minori: adozione internazionale, al via corsi di formazione Aibi

- Nelle sedi di Aibi–Amici dei bambini, organizzazione nata oltre trent'anni fa da un movimento di famiglie adottive e affidatarie, inizieranno i primi corsi di preparazione del 2020, intitolati "L'incontro con mio figlio" e dedicati a tutte quelle coppie che hanno deciso di intraprendere il percorso dell'adozione internazionale e che intendono prepararsi nel migliore dei modi all'incontro con i propri figli. La novità più importante rispetto al passato sarà che la partecipazione a tali corsi, organizzati in coordinamento con Fondazione Aibi, è stata ora resa necessaria per tutti gli aspiranti genitori adottivi che intendono conferire mandato ad Amici dei bambini. Le prime date previste per il corso saranno: il 25 e 26 gennaio a Bolzano e Salerno; l'1 e 2 febbraio a Barletta, San Giuliano Milanese (Mi) e Cagliari; l'8 e 9 febbraio a Firenze e Roma; il 15 e 16 febbraio a Mestre (Ve). Sull'iniziativa si è espresso il presidente di Aibi, Marco Griffini, che ha dichiarato: "La formazione più che la cultura della selezione, purtroppo maggioritaria, è fondamentale per ottenere coppie preparate all'affascinante ma complesso iter dell'adozione internazionale. Ci è più volte accaduto di prendere in carico coppie che ritenevano di essere preparate, ma che, in realtà e non per colpa loro, non conoscevano neanche il profilo reale dei minori disponibili per l'adozione internazionale! La formazione obbligatoria pre-mandato serve a rendere tutti più consapevoli e ad aumentare la possibilità di evitare fallimenti adottivi”. (segue) (Ren)