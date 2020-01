Minori: adozione internazionale, al via corsi di formazione Aibi (2)

- Il format del corso "L'incontro con mio figlio" sarà quello già collaudato nel recente passato: la conduzione sarà affidata a psicologhe specialiste in adozione internazionale e a famiglie adottive esperte che, attraverso lavori ed esercitazioni personali e di gruppo che si svolgeranno nell'arco di un fine settimana, consentiranno alla coppia di misurarsi rispetto alla propria storia, ai propri sogni e alla realtà , ai vissuti ed ai problemi dei bambini stranieri in stato di abbandono. Presso le sedi e i punti famiglia Aibi verranno altresì organizzati incontri informativi dal titolo "L'incontro con l'adozione internazionale" in cui si approfondirà la conoscenza dell'adozione internazionale, dell'associazione e delle procedure di adozione. (Ren)