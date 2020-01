Viabilità: dalle 21 di oggi chiusi svincoli Castellanza e Legnano su A8

- La società Autostrade annuncia in una nota che sulla A8 Milano-Varese, per consentire interventi di manutenzione delle barriere antirumore, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 21.00 di martedì 21 alle 6.00 di mercoledì 22 gennaio, sarà chiusa l'uscita degli svincoli di Castellanza e di Legnano, per chi proviene da Varese, in modalità alternata. La società consiglia di utilizzare le uscite di Castellanza e Legnano, alternativamente. (Com)