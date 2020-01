Taiwan: presidente Tsai scrive a papa Francesco per lamentare le pressioni della Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha scritto a papa Francesco per lamentare le pressioni cinesi nei confronti dell'isola, affermando che la Cina cerca di minacciare la sua democrazia e libertà. Il Vaticano è uno dei 15 paesi che hanno legami diplomatici con Taiwan e l'unico in Europa. Ma Taiwan è preoccupata dalle iniziative del Vaticano per normalizzare i legami con la Cina, soprattutto dopo il patto storico del 2018 sulla nomina dei vescovi. "Al momento il dialogo nello Stretto di Taiwan è pieno di difficoltà", ha scritto Tsai, secondo quanto riportato dalla stampa internazionale. "Il principale punto critico è che la Cina non è stata finora disposta a rinunciare al suo desiderio di controllare Taiwan". Tsai ha poi aggiunto: "[La Cina] continua a minacciare le libertà democratiche e i diritti umani di Taiwan minacciando di usare la forza, notizie false, attacchi informatici e mezzi diplomatici contro l'isola". Ma nonostante la "grave repressione" della Cina, Taiwan sta andando avanti, cooperando con paesi amichevoli e di mentalità simile, in modo che altre democrazie la riconoscano come il miglior partner per mantenere la pace e la stabilità, ha aggiunto la presidente Tsai.(Cip)