India-Nepal: inaugurato posto di frontiera Jogabani-Biratnagar

- Il primo ministro indiano Narendra Modi ha inaugurato oggi congiuntamente con l'omologo nepalese Khadga Prasad Sharma Oli il secondo posto di controllo di frontiera integrato India-Nepal che Nuova Delhi ha contribuito a costruire per facilitare la circolazione delle persone e facilitare gli scambi tra i due paesi. I due primi ministri, collegati in videoconferenza, hanno tagliato virtualmente il nastro al posto di blocco al confine Jogabani-Biratnagar dopo che il primo avamposto frontaliero congiunto è stato costruito al confine Raxaul-Birgunj nel 2018. "L'India è impegnata a semplificare e ad agevolare il traffico con tutti i paesi amici del vicinato e ad agevolare ulteriormente i contatti tra di noi per affari, cultura, istruzione e in altri settori", ha detto il premier Modi dopo la cerimonia. (segue) (Inn)