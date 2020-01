India-Nepal: inaugurato posto di frontiera Jogabani-Biratnagar (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da sette anni l'India sta conducendo sforzi per riequilibrare la composizione della popolazione nel nord del paese, nelle zone confinanti con il vicino Nepal, dove a causa dell'immigrazione dal Bangladesh, dal Pakistan e dall'Afghanistan, si sta riducendo la percentuale di induisti e stanno al contempo aumentando i residenti di religione islamica. Secondo il censimento del 2011, in India ci sono 172,2 milioni di musulmani, ovvero il 14,2 per cento della popolazione. In base a una recente riforma della legge sulla cittadinanza approvata dal parlamento indiano su proposta del governo nazionalista induista di Modi sono state aumentate le garanzie per facilitare la concessione della cittadinanza ai rifugiati non musulmani, vale a dire indù, sikh, buddisti, giainisti arrivati in India fino al 2014. Sarebbero circa 800 mila i musulmani rimasti apolidi che hanno fatto appello all'Alta corte indiana contro il mancato rilascio della cittadinanza a causa di dubbi di identificazione o errori nei nomi. (Inn)