Bolivia: Anez promulga legge su estensione suo mandato fino a prossime elezioni

- La presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Anez, ha promulgato la legge sull’estensione del suo mandato e dei membri del parlamento fino alle prossime elezioni, in programma il 3 maggio. Lo riferisce il quotidiano “La Razon”. Il mandato di Anez, subentrata al dimissionario Evo Morales, è in scadenza il prossimo 22 gennaio. Sulla base della legge il mandato della presidente ad interim e dei deputati potrà essere prorogato fino al 22 luglio in caso di secondo turno. (segue) (Brb)