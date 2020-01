Ucraina: presidente parlamento Razumkov, nessuna base legale per elezioni anticipate nel 2020

- Non esistono basi legali in Ucraina per elezioni parlamentari anticipate da tenere nel 2020. Lo ha affermato il presidente del parlamento di Kiev, Dmytro Razumkov, ripreso dall’agenzia di stampa “Unian”. “Dal punto di vista della legislazione corrente, per quanto mi ricordi, non è possibile sciogliere il parlamento, perché i deputati hanno l’immunità per un anno”, ha spiegato Razumkov. Allo stato attuale, ha proseguito, in Ucraina c’è “una coalizione basata su un solo partito, che approva le leggi e che lavora in maniera piuttosto efficace”. Diverse leggi sono in ogni caso state approvate grazie al contributo delle altre forze parlamentari, ha rilevato inoltre il presidente della Verkhovna Rada. Le parole di Razumkov giungono in risposta a quanto affermato dal suo predecessore Andriy Parubiy, secondo cui il partito di governo Servo del popolo avrebbe in mente di sciogliere il parlamento e andare a elezioni anticipate già quest’anno.(Res)