Lombardia: De Rosa (M5S), accordo su metrotramvia Milano Limbiate, primo passo contro traffico e smog

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'accordo politico sulla metroferrotranvia Milano-Limbiate finalmente accontenta tutti. Il lavoro di squadra tra le istituzioni coinvolte ha fatto la differenza. Da qui in avanti la collaborazione puntuale deve essere il modello da seguire se vogliamo riqualificare in tempi rapidi l'infrastruttura. Certo per il taglio delle quote è stato essenziale il nostro emendamento nel bilancio regionale di dicembre che ha recuperato un milione di euro per i comuni. Il trasporto e l'ambiente sono stelle del Movimento", Lo afferma, in una nota, Massimo De Rosa, consigliere regionale del M5S Lombardia. commetnando iul raggiungimento dell'accordo per il ripristino della metrotramvia che collegherà Limbiate con il capolinea della M3 Comasina. "La riqualificazione della Milano-Limbiate è fondamentale nell'ambito del rilancio di tutta l'area della Comasina che può e deve cambiare volto - Prosegue De Rosa - da questo punto di vista un trasporto pubblico realmente efficiente e rapido è un antidoto allo smog e il primo passo per offrire ai cittadini periferie vivibili e verdi. I trasporti pubblici veloci migliorano la qualità della vita".(Com)