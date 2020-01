Angola: inchiesta corruzione, banca portoghese Eurobic rompe rapporti con Isabel dos Santos

- La banca portoghese Eurobic ha annunciato che interromperà i suoi rapporti commerciali con Isabel dos Santos, figlia dell’ex presidente angolano José Eduardo dos Santos, dopo che documenti trapelati nei giorni scorsi hanno fatto emergere un sistema di corruzione attraverso il quale avrebbe accumulato le sue fortune sfruttando le ricchezze del paese. È quanto riferito in una nota dall’istituto di credito lusitano, già sotto inchiesta da parte della Banca centrale portoghese sui suoi presunti legami con la Dos Santos, al termine della riunione del Consiglio di amministrazione che si è tenuta ieri. In precedenza il procuratore generale dell'Angola, Helder Pitra Gros, aveva promesso di usare “tutti i mezzi possibili” per riportare nel paese Isabel dos Santos, figlia dell’ex presidente José Eduardo dos Santos, dopo la scoperta delle accuse nei suoi confronti. “Faremo ricorso a tutti i mezzi possibili e attiveremo i meccanismi internazionali per riportare Isabel dos Santos nel paese. Abbiamo chiesto il sostegno internazionale dal Portogallo, di Dubai e di altri paesi”, ha dichiarato il procuratore all’emittente radiofonica pubblica angolana. Dal canto suo Isabel dos Santos, già sotto inchiesta in Angola con l’accusa di corruzione, ha ribadito di recente che le accuse contro di lei sono del tutto false e che esiste una “caccia alle streghe politicamente motivata” da parte del governo angolano nei suoi confronti. (segue) (Res)