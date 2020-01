Angola: inchiesta corruzione, banca portoghese Eurobic rompe rapporti con Isabel dos Santos (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione all’inchiesta per corruzione aperta nel 2018, lo scorso 31 dicembre il tribunale provinciale di Luanda ha congelato temporaneamente i conti bancari e le azioni possedute dalla dos Santos e dal marito Sindika Dokolo, entrambi accusati di aver acquistato azioni con i soldi della compagnia petrolifera statale Sonangol. L’accusa nei confronti è dell'imprenditrice è di aver sottratto allo Stato 1,136 milioni di dollari, accusa respinta dalla dos Santos. Quest’ultima la scorsa settimana, in un'intervista rilasciata all’emittente televisiva portoghese “Rtp”, ha espresso interesse a candidarsi per la presidenza nonostante il congelamento dei suoi beni e le accuse di corruzione che pendono su di lei. L’ex amministratore delegato di Sonangol ha ammesso che una sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2022 “è possibile” e ha denunciato di essere stata sottoposta a una “persecuzione legale” finalizzata alla sua neutralizzazione politica. Rispondendo alle domande sulle presunte irregolarità commerciali e sui presunti vantaggi di cui avrebbe indebitamente beneficiato grazie al fatto di essere la figlia dell’ex capo dello Stato, la donna d’affari ha respinto ogni accusa sostenendo che è in atto in Angola un tentativo sistematico di eliminare le figure che potrebbero svolgere un ruolo nel futuro del paese. “Non mi è stata data l'opportunità di difendermi. Non eravamo informati che ci fosse una procedura dinanzi al tribunale di Luanda e non abbiamo mai ricevuto alcuna notifica. Non mi è mai stata data la possibilità di fornire alcun chiarimento”, ha accusato dos Santos, ammettendo che che sta vivendo “un momento molto difficile”. (segue) (Res)