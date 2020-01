Angola: inchiesta corruzione, banca portoghese Eurobic rompe rapporti con Isabel dos Santos (4)

- Quella contro Isabel dos Santos è solo uno dei procedimenti giudiziari aperti nei confronti dei familiari dell’ex presidente dos Santos, al potere per quasi 40 anni prima che gli subentrasse l’attuale presidente Joao lourenco, eletto nel 2017, che dalla sua entrata in carica ha avviato un’operazione di smantellamento del sistema di potere messo in piedi dal suo predecessore. È il caso del processo per corruzione che si è aperto di recente presso la Corte suprema di Luanda a carico di un altro figlio dell'ex presidente angolano, José Filomeno Dos Santos. Il 41enne è comparso davanti ai giudici insieme ai suoi tre presunti complici, fra i quali c'è anche l'ex governatore della Banca centrale angolana, Valter Filipe da Silva, e ha dovuto rispondere delle accuse di appropriazione indebita e riciclaggio di denaro: la giustizia accusa i quattro di aver trasferito illegalmente 500 milioni di dollari dalla Banca centrale ad un conto di un'agenzia del Credit Suisse con base a Londra, nell'ambito di una frode che gli avrebbe consentito, secondo il procuratore generale, di dirottare fino al a 1,5 miliardi di dollari. Soprannominato Zedu, il figlio dell'ex capo dello Stato è stato messo in detenzione preventiva nel settembre 2018 e rilasciato sotto controllo giudiziario lo scorso marzo in attesa del processo. Nel 2013 era stato nominato dal padre a capo del Fondo di investimento sovrano angolano, investito della responsabilità di gestire gli investimenti petroliferi internazionali nel paese. Fu licenziato dal suo incarico nel gennaio 2018, a pochi mesi dall'arrivo al potere dell'attuale presidente Lourenco. (Res)