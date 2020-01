Kosovo: lettera di Kurti a Mustafa, dispiaciuto che negoziati su formazione governo siano fermi

- Il leader del Movimento Vetevendosje, Albin Kurti, si è detto dispiaciuto che il dialogo con la Lega democratica del Kosovo (Ldk) per la formazione del nuovo governo di Pristina si sia fermato. Kurti ha inviato una lettera al segretario dell’Ldk, Isa Mustafa, esprimendo il proprio disappunto e affermando al contempo come l’elezione di Glauk Konjufka a presidente dell’Assemblea kosovara sia “un processo irreversibile”. Kurti ha sottolineato come, prima che venisse un accordo con l’Ldk, il nome di Konjufca fosse stato proposto per l’incarico di presidente del parlamento e la stessa Lega democratica del Kosovo avesse votato a favore. (segue) (Kop)