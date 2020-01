Imprese: Intesa Sanpaolo Vita sottoscrive i Principles for Sustainable Insurance dell’Onu

- Il gruppo assicurativo Intesa Sanpaolo Vita conferma il proprio impegno ad operare in modo socialmente responsabile con la sottoscrizione dei Principles for Sustainable Insurance (Psi) delle Nazioni Unite, come annuncia il sito web dell'ONU dedicato all'Environment Programme Finance Initiative. È quanto riferisce un comunicato. La crescente attenzione verso le tematiche di sviluppo sostenibile ha cambiato in modo radicale anche la percezione e le aspettative dei consumatori e delle compagnie assicurative. Nel mondo, nel corso del 2018, si sono registrati 135 miliardi di euro di danni dovuti a catastrofi naturali, con 66 miliardi di indennizzi pagati dalle società di assicurazione. Inoltre, il 91 per cento dei consumatori italiani ritiene una compagnia sostenibile se si dimostra responsabile nell'utilizzo delle risorse, il 50 per cento degli investitori dichiara di non investire in compagnie con policy sostenibile scarsa o assente, mentre il 73 per cento dei consumatori si aspetta che le imprese ricoprano un ruolo attivo nelle problematiche sociali, culturali, ambientali e politiche (fonte: dati ANIA, PWC, Findomestic ed Accenture). (segue) (Com)