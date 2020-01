Imprese: Intesa Sanpaolo Vita sottoscrive i Principles for Sustainable Insurance dell’Onu (2)

- Lo sviluppo sostenibile influenza, pertanto, le scelte strategiche anche del settore assicurativo ed Il Gruppo Assicurativo ha avviato un percorso per aderire ai 4 principi della sostenibilità assicurativa: integrare le tematiche Esg (Environmental, Social e Governance) nelle proprie scelte strategiche, sviluppare coerentemente piani di business, programmi d'investimento e prodotti, lavorare con istituzioni e regolatori per promuovere iniziative Esg, rendere pubbliche e trasparenti le proprie pratiche virtuose. Nicola Fioravanti, Ad di Intesa Sanpaolo Vita e Responsabile della Divisione Assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: "L'adesione ai PSI da parte di una Compagnia leader nel contesto italiano, contribuirà alla promozione di comportamenti e stili di vita più sostenibili, attraverso iniziative concrete, proseguendo un percorso che abbiamo intrapreso da tempo con diversi progetti. Essere sostenibili significa trasmettere un lascito positivo alle generazioni presenti ed a quelle future, creando valore per tutti gli stakeholder, interni ed esterni. Siamo orgogliosi di unirci alle Nazioni Unite nella promozione dei principi per la sostenibilità assicurativa, in coerenza con il nostro obiettivo di integrare sempre di più questi valori universali nella cultura aziendale del nostro Gruppo, sia per quanto riguarda la mitigazione degli impatti, sia nel modo di fare business". (segue) (Com)