Imprese: Intesa Sanpaolo Vita sottoscrive i Principles for Sustainable Insurance dell’Onu (3)

- Oltre ad "Area X" – spazio esperienziale di Torino che, grazie ad innovazioni tecnologiche, promuove la cultura della protezione nella vita di tutti i giorni – la Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo promuove già una cultura della sostenibilità attraverso iniziative di edutainment, adottando strategie di investimento responsabile ed estendendo l'offerta dei prodotti per integrare tematiche Esg, un'attenzione particolare verso la parità di genere, l'acquisizione di certificazioni ambientali per le proprie sedi e un ambiente plastic-free. Butch Bacani, che guida il Programma ambientale dell’Onu sui Psi, ha commentato: "Mentre accogliamo con favore il 2020, siamo lieti di avere un assicuratore leader come il Gruppo Intesa Sanpaolo Vita che dà l'esempio abbracciando i Principles for Sustainable Insurance delle Nazioni Unite", ha dichiarato Butch Bacani, che guida l'iniziativa Psi al Programma ambientale delle Nazioni Unite. "Mentre ci impegniamo a raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile nel decennio di azione delle Nazioni Unite sino al 2030, non vediamo l'ora di lavorare insieme a Intesa Sanpaolo Vita e altri firmatari del Psi di tutto il mondo per trasformare i principi in pratica, per aumentare le ambizioni di sostenibilità del settore assicurativo e nel promuovere un'azione collaborativa". (Com)