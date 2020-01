Nettuno: nel weekend la rievocazione storica dello sbarco degli Alleati nel 1944

- A Nettuno le associazioni volontarie dei Rievocatori portano avanti il testimone della memoria dello sbarco degli Alleati ad Anzio nel 1944 con un percorso culturale all’interno della Villa Borghese di Nettuno. L’obiettivo è coinvolgere la cittadinanza in un percorso didattico ed emozionale di grande valore simbolico, una manifestazione culturale unica del territorio dedicata all’anniversario dello sbarco sul litorale laziale di Nettuno, Anzio e Lavinio, avvenuto tra il 22 e il 26 gennaio. Il 25 e 26 gennaio dalle 9 alle 17 si potrà gratuitamente visitare quindi “Angels’ camp”, un vero e proprio museo a cielo aperto, che fin dal nome rappresenta un tributo agli eroi di quei giorni. Attraverso una filologica esposizione di veicoli storici e di un vero e proprio campo base statico, la visita guidata del parco della villa, una mostra fotografica, conferenze tenute da storici, i visitatori potranno ripercorrere e conoscere fatti e atmosfere di un evento storico fondante per l’intera storia nazionale. E contribuiranno così a tramandare la memoria di chi diede la vita per prestare fede a un ideale e difendere la libertà.(Rer)