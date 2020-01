Iraq: premier dimissionario Abdul-Mahdi condanna lancio di razzi contro l'ambasciata Usa

- Il primo ministro dimissionario iracheno Adel Abdul-Mahdi ha condannato il lancio di razzi contro l'ambasciata degli Stati Uniti nella zona verde di Baghdad. Lo riferisce l'agenzia di stampa irachena "Ina". Colpire l'ambasciata degli Stati Uniti è un crimine che la rappresentanza diplomatica sta affrontando in Iraq. Abdul-Mahdi ha incaricato il comando per le operazioni di Baghdad ad aprire un'indagine per consegnare alla giustizia gli autori del lancio di razzi. Nella serata di ieri, 20 gennaio, tre razzi sono caduti nella zona verde di Baghdad, vicino all'ambasciata degli Stati Uniti senza causare vittime. Dalla fine di ottobre decine di razzi hanno preso di mira militari e diplomatici statunitensi in Iraq, in particolare nella zona verde di Baghdad. Questi attacchi non sono mai stati rivendicati, ma molti sono stati attribuiti da Washington alle fazioni filo-iraniane. (Irb)