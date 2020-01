Migranti: Sisto (FI) su Gregoretti, da Pd-M5s scelta ottusa, umiliano istituzioni

- Il deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto, in un'intervista al Messaggero, a proposito della vicenda della nave Gregoretti, ha sottolineato che "la scelta ottusa della maggioranza di disertare la Giunta appartiene a una politica di basso profilo che non ha niente da spartire con la serietà che dovrebbe contraddistinguere il giudizio sulla validità delle scelte della magistratura sul comportamento dell'ex ministro Salvini. Partecipare ai lavori della Giunta era obbligatorio come pure esprimere la propria opinione mediante il voto". Quindi, Sisto ha proseguito: "Evidentemente negli atti all'esame della Giunta ci sono le prove della corresponsabilità con Salvini di chi ancora oggi è al governo. Votare per mandare a processo Salvini probabilmente significava anche il processo a Conte&Co. Ma le istituzioni sono un terreno sul quale è necessario mantenere rispetto e misura, non possono essere una palestra in cui i tatticismi politici la fanno da padrone. Purtroppo le contraddizioni irrisolvibili di questo governo stanno imprigionando le dinamiche dell'Aula, relegandola a un ruolo di triste e passiva comprimarietà. Forza Italia - ha concluso il deputato azzurro - ha mantenuto un atteggiamento garantista come siamo abituati a fare con chiunque". (Rin)