Napoli: Sarnataro (sindaco Mugnano), a lavoro per risolvere i problemi di mobilità

- Stamane a “Barba e capelli”, trasmissione di Corrado Gabriele in onda su Radio Crc, è intervenuto Luigi Sarnataro, sindaco di Mugnano (Na), il quale ha dichiarato: “Il problema che si è abbattuto ed è grosso, ma è reso ancora più grosso dalla burocrazia. Oggi anche le navette sono impossibilitate, perché non sono abilitate per raggiungere metropolitane più lontane di quella di Chiaiano. Le navette, a volte anche non autorizzate, ampliano il giro. Abbiamo inserito da poco due linee, alle quali abbiamo chiesto un allungamento della tratta. Il servizio di trasporto pubblico tradizionale, offerto dalla metropolitana, non è mutato rispetto alle esigenze dei cittadini. La linea 1 e la linea 2 sono, in parte, finanziate dal Comune. Il costo è di 27mila euro”. “Abbiamo introdotto – ha proseguito il sindaco - questo servizio in via sperimentale, ma devo dire la verità: i dati sono incoraggianti, quindi è molto probabile che incoraggeremo, nel prossimo bilancio, questa spesa. La linea 2 passa anche per i comuni di Calvizzano (Na), Marano (Na), Villaricca (Na), quindi copre un'area abbastanza ampia". (segue) (Ren)