Difesa: generale Nato Wiermann in visita a Rabat

- Il generale Hans-Werner Wiermann, direttore generale dell’ufficio militare internazionale della Nato, si trova in visita a Rabat. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa marocchina "Map", l'ufficiale dell'Alleanza Atlantica è stato ricevuto ieri dai vertici delle Forze armate marocchine (Far). I colloqui si sono concentrati sulla cooperazione militare tra le forze armate reali e il comando militare della Nato, ha affermato una dichiarazione dello stato maggiore delle Far. A tal fine, i due alti ufficiali hanno espresso la loro soddisfazione per la qualità, la solidità, l'eccellenza e la sostenibilità di questa cooperazione bilaterale. (Res)