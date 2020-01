Marocco-Regno Unito: Rabat lavorerà per rafforzare i legami tra Africa e Regno Unito dopo la Brexit

- Il Marocco lavorerà per rafforzare i legami tra Africa e Regno Unito dopo la Brexit". Lo ha dichiarato il primo ministro marocchino, Saad Eddine el Othmani in visita a Londra. In una dichiarazione alla stampa a seguito dei suoi colloqui con il primo ministro britannico Boris Johnson al vertice afro-britannico "Uk africa investment summit 2020" nella capitale britannica, El Othmani ha detto: "L'Africa è un giovane continente, pieno di ricchezze significative e che svolgerà un ruolo più influente nei prossimi decenni". Il premier di Rabat ha sottolineato che il vertice afro-britannico è di grande importanza in quanto consentirà al continente di rafforzare i legami con il Regno Unito dopo la sua uscita dall'Unione europea, rilevando che tutte le grandi potenze "competeranno per mantenere buoni rapporti con l'Africa". (Mar)