Tunisia: Makhlouf sorpreso dalla nomina di Elias al Fakhfakh a premier

- Il leader della coalizione Al Karama in Tunisia, Saif al Din Makhlouf, si è detto "sorpreso" dall'incarico affidato ad Elyes Al Fakhfakh di formare un nuovo governo in Tunisia, considerando che questa nomina "non riflette la direzione espressa dalle parti nelle loro proposte avanzate al Presidente della Repubblica Kais Saied". Parlando al primo canale nazionale tunisino, il politico ha affermato che "un numero limitato di deputati lo ha proposto per questa posizione, non più di 37 deputati, appartenenti a Tahya Tounes e alla corrente democratica". (Tut)