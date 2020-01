Mauritania: Ghazouani al vertice di Londra

- Il presidente della Mauritania, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, ha parlato ieri prima del vertice di Londra sulle opportunità di investimento del suo paese e sulle misure adottate per migliorare il clima imprenditoriale. Il capo dello Stato mauritano ha affermato che il suo paese è ricco di risorse naturali, prima di ricordare la sua posizione strategica tra il Maghreb e l'Africa. "La Mauritania", ha affermato Ghazouani, "ha risorse significative in varie aree strategiche come miniere, pesca, agricoltura, allevamento, idrocarburi ed energie rinnovabili”. (Res)