Italia-Qatar: presidente Mattarella incontra emiro Al Thani a Doha (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Qatar vantano una stretta cooperazione strategica in vari settori dell'economia, dalle infrastrutture, all'energia e all'agroalimentare. I rapporti tra i due paesi sono stati particolarmente intensi in questi anni con visite reciproche delle loro leadership. Il 2 aprile dello scorso anno il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è recato in visita nel paese, seguendo di pochi giorni il viaggio del ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, avvenuta il 25 e 26 marzo 2019, e a cinque mesi dal viaggio in Italia dell'emiro Al Thani, del novembre 2018. A ottobre 2018, invece, era stato il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a recarsi in visita in Qatar. Energia, difesa e infrastrutture restano i tre settori di maggiore peso nelle relazioni bilaterali. In campo energetico l'azienda italiana Eni e Qatar Petroleum hanno firmato l'11 marzo 2019 un accordo per consentire a Qatar Petroleum di acquisire una partecipazione del 25,5 per cento nel blocco A5-A, nell'offshore Mozambico. Nell'ambito della difesa prosegue invece la collaborazione con Fincantieri che il 27 febbraio 2019 ha iniziato ufficialmente la costruzione della prima delle due navi da pattugliamento offshore (Opv) della marina del Qatar nel suo cantiere di Muggiano. Le due Opv saranno costruiti come parte del contratto da 4 miliardi di euro, che vedrà Fincantieri consegnare un totale di sette navi di superficie al ministero della Difesa del Qatar. Anche Leonardo vanta una importante relazione con il paese come dimostrato dalla maxi-commessa ottenuta nel 2019 per la fornitura a Doha di 28 elicotteri militari europei Nh 90. (segue) (Res)