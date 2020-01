Italia-Qatar: presidente Mattarella incontra emiro Al Thani a Doha (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base a dati Istat elaborati dal ministero dello Sviluppo economico, il volume d'interscambio commerciale nel 2018 è stato pari a 2,642 miliardi di euro, in aumento del 23,2 per cento rispetto al dato del 2017 (2,145 miliardi di euro). Nello specifico il volume delle esportazioni italiane nel 2018 si è attestato a 1,093 miliardi di euro. I principali prodotti esportati sono merci legati al settore energetico e delle infrastrutture (tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio) per un totale di 109 milioni di euro pari al 9,9 per cento dell'export. Altre merci esportate sono i mobili, con valore pari a 81 milioni di euro (7,4 per cento), seguiti da orologi, strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione con volume pari a 71 milioni di euro (6,5 per cento). Le importazioni italiane dal Qatar nel 2018 hanno raggiunto quota 1,549 miliardi. Il gas naturale copre circa l'86,3 per cento dell'import per un valore pari a 1,337 miliardi di euro. Altre merci importate dall'Italia sono: prodotti chimici di base, materie plastiche e gomma sintetica (102 milioni di euro); prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio (88 milioni di euro). Gli investimenti diretti netti italiani in Qatar nel 2017 erano pari a 1,242 miliardi di euro a fronte di Ide netti di Doha nell'economia italiana pari a 499 milioni di euro. (Res)