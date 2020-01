Droga: sequestrati 16 kg di eroina al porto di Ancona

- La Guardia di finanza ha sequestrato presso il porto di Ancona 16 kg di eroina, suddivisa in panetti e occultata in un vano sotto il sedile di un furgone proveniente da Durazzo, in Albania. Se immessa sul mercato la droga avrebbe fruttato oltre mezzo milione di euro. L'operazione è frutto della sinergia tra la Guardia di finanza anconetana e i funzionari dell'Ufficio delle dogane e dei monopoli, con l'ausilio di cani antidroga. Oltre alla droga, sul conducente del mezzo sbarcato ad Ancona sono stati trovati 3.775 euro di denaro contante, ritenuti dagli inquirenti provento dell'attività illecita. Il conducente, un 37enne di nazionalità albanese, è stato condotto presso la Casa circondariale di Montacuto.(Ren)