Bosnia: associazione Madri di Srebrenica fa causa ai Paesi Bassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'associazione bosniaca Madri di Srebrenica ha presentato una denuncia al Tribunale europeo per i diritti umani di Strasburgo nei confronti dei Paesi Bassi. Secondo quanto riferisce oggi il sito di informazione "Klix", nella denuncia si legge che i Paesi Bassi, i cui soldati erano dispiegati a Srebrenica nel luglio del 1995, "non hanno preso misure di sicurezza sufficienti nel proteggere i cittadini di Srebrenica" nel momento della caduta dell'enclave musulmana in mano all'esercito serbo bosniaco. La Corte suprema dei Paesi Bassi ha stabilito lo scorso anno che gli olandesi hanno avuto "una responsabilità molto limitata" nel genocidio perpetrato nel luglio del 1995 a Srebrenica. (segue) (Bos)