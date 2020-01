Bosnia: associazione Madri di Srebrenica fa causa ai Paesi Bassi (2)

- L'ex leader serbo bosniaco Radovan Karadzic è stato in precedenza condannato all'ergastolo in appello da parte del Meccanismo residuale del Tribunale penale per i crimini dell'ex Jugoslavia dell'Aja (Tpi) per capi d'imputazione che riguardano anche il genocidio di Srebrenica. Nel corso dell'udienza preliminare del processo d'appello, Karadzic si è dichiarato non colpevole, affermando che "i serbi (in Bosnia) hanno agito in difesa". L'ex leader serbo bosniaco era stato condannato il 24 marzo del 2016 a 40 anni di carcere per crimini contro l'umanità, crimini di guerra e infrazioni delle usanze di guerra commesse dalle forze armate serbe bosniache nel corso della guerra dal 1992 al 1995. La condanna era arrivata dopo un processo di primo grado avviato nel 2008 e definito dal procuratore capo dell'Aia Serge Brammertz come "il più importante della storia del tribunale". (segue) (Bos)