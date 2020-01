Bosnia: associazione Madri di Srebrenica fa causa ai Paesi Bassi (4)

- Il giudice ha comunque precisato che in questi sette comuni c'è stata, da parte di Karadzic e dei suoi collaboratori, una forma di associazione a delinquere pianificata con attenzione". Karadzic è stato riconosciuto, già in primo grado, colpevole per crimini di guerra in connessione all'assedio di Sarajevo nel periodo della guerra degli anni Novanta. Il consiglio del tribunale ha precisato che nel caso dell'assedio di Sarajevo del 1992 - durato 44 mesi e con una stima di circa 10 mila vittime - c'è stata una forma di associazione a delinquere e che Karadzic, dato che ha avuto pieno controllo sull'esercito serbo bosniaco, è pienamente responsabile degli attacchi condotti con l'artiglieria e con i cecchini contro i cittadini di Sarajevo. Il consiglio del tribunale ha accolto la tesi della difesa secondo cui alcuni massacri sono stati orchestrati dai vertici bosniaci musulmani per suscitare una reazione internazionale, ma che si è trattato di pochi casi che sono stati definiti "ininfluenti" rispetto alla decisione del tribunale. (segue) (Bos)