Bosnia: associazione Madri di Srebrenica fa causa ai Paesi Bassi (5)

- Karadzic è stato inoltre dichiarato colpevole del genocidio di Srebrenica, la cui sussistenza generica è già stata stabilita in passato dal tribunale. In base alla responsibilità di commando, Karadzic è pertanto stato dichiarato colpevole dell'uccisione di almeno 8.000 bosniaci musulmani uccisi a Srebrenica l'11, il 12 e il 13 luglio del 1995, dopo la caduta dell'enclave musulmana in mano all'esercito dei serbi bosniaci. Karadzic è inoltre colpevole in primo grado della detenzione dei rappresentanti delle forze di pace delle Nazioni unite, di crimini contro l'umanità, di uccisioni di massa, di infrazioni delle leggi e dei costumi di guerra, di deportazioni e di attacchi contro civili. (segue) (Bos)