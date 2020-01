Bosnia: associazione Madri di Srebrenica fa causa ai Paesi Bassi (6)

- Dopo la fine della guerra, alla fine del 1995, Karadzic ha continuato a guidare l'entità serba ricoprendo l'incarico del presidente, ritirandosi soltanto a metà del 1996. Dalla fine del 1996 fino al 2008 è stato in latitanza. La stampa bosniaca ha speculato molto sul fatto che Karadzic avrebbe rinunciato a funzioni politiche dopo la guerra in cambio della promessa dell'amministrazione Usa che non sarebbe stato consegnato al Tribunale penale internazionale per i crimini nell'ex Jugoslavia, la cui procura ha presentato ha preparato i capi d'imputazione già nel luglio del 1995. Durante gli anni della latitanza, Karadzic ha vissuto in Serbia assumendo una nuova identità, quella dell'esperto di medicina alternativa e guaritore Dragan Dabic. Con questa identità, Karadzic ha addirittura tenuto lezioni pubbliche ed è comparso in alcuni programmi di tv locali. La sua nuova identità sarebbe stata scoperta, secondo fonti stampa, grazie a una telefonata di suo fratello Luka al presunto guaritore intercettata dai servizi segreti, probabilmente serbi. Dopo l'arresto, scattato nel luglio del 2008, Karadzic è stato consegnato all'Aia e il processo è iniziato il 31 luglio del 2008. (segue) (Bos)