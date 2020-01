Bosnia: associazione Madri di Srebrenica fa causa ai Paesi Bassi (7)

- Il Tribunale dell'Aja ha inoltre inflitto nel 2014 un totale di due ergastoli e 66 anni di carcere a cinque ex ufficiali serbo-bosniaci coinvolti nel genocidio di Srebrenica. Si è trattato della prima volta in cui esponenti dell'Esercito della Repubblica Srpska (l'entità serba in Bosnia) sono stati riconosciuti totalmente colpevoli di genocidio. Fino alla sentenza in questione erano state emesse solo condanne per complicità o favoreggiamento nel reato. I giudici della Corte d'appello del Tribunale penale per i crimini nell'ex Jugoslavia hanno confermato le condanne in primo grado nei confronti degli ex militari Vujadin Popovic, Ljubisa Beara, Drago Nikolic, Vinko Pandurevic e Radivoje Miletic per il loro coinvolgimento nella peggiore atrocità commessa in Europa dalla Seconda guerra mondiale. (segue) (Bos)