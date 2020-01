Moldova: nuovo rappresentante Osce per Transnistria da oggi a Chisinau a Tiraspol

- Il nuovo rappresentante speciale dell'Osce per il processo di soluzione della crisi in Transnistria (regione separatista filo russa della Moldova orientale), l'ambasciatore Thomas Mayr Harting, inizia oggi una visita nella Moldova dove sono previsti incontri con rappresentanti politici di Chisinau e e dell'amministrazione Tiraspol. Lo riferisce l'agenzia di stampa moldava "Ipn Moldova". A Chisinau, Mayr Harting ha programmato incontri con il presidente moldavo Igor Dodon, il primo ministro Ion Chicu, il vice primo ministro per la Reintegrazione Alexandru Flenchea, il ministro degli Affari esteri e l'integrazione europea, Aureliu Ciocoi, nonché con i leader dei partiti politici. Mayr Harting incontrerà anche gli ambasciatori residenti dei mediatori e osservatori nel formato "5 + 2", nonché alcuni rappresentanti della società civile. (Moc)