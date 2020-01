Campania: sordità infantile, al via campagna di prevenzione nelle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il patrocinio morale del Comune di Napoli e della Regione Campania, ha avuto inizio la campagna di comunicazione e sensibilizzazione per una corretta prevenzione della sordità infantile. "Ascolta! Senti anche tu, previeni con noi". Fino a giugno, presso tutte le scuole che aderiranno alla "Sorveglianza audiologica scolastica-Campagna di comunicazione e prevenzione", verranno effettuate visite audiometriche gratuite finalizzate alla diagnosi audiologica per bambini di età compresa tra i 5 e i 10 anni. I bambini con risultati "sospetti", nel pieno rispetto della privacy e con il coinvolgimento diretto dei genitori, verranno "accompagnati" nel percorso di approfondimento diagnostico presso il reparto di Diagnostica audiologica del presidio Ospedaliero Santobono. L’iniziative è stata organizzata dalla Onlus famiglie italiane associate per la difesa dei diritti degli audiolesi (presidente della sezione di riferimento campana Raffaele Puzio) in collaborazione con l’Associazione Verso-non-dove (presidente Lucio Allegretti), con la consulenza scientifica di Antonio della Volpe, direttore del Crr Impianti cocleari e diagnostica audiologica dell’Aorn Santobono-Pausilipon di Napoli e presidente della Società italiana di otologia e scienze dell’udito (Siosu). (Ren)