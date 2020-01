Agricoltura: Istat, -1,3% la produzione nel 2019

- Nel 2019 la produzione dell’agricoltura si è ridotta dell’1,3% in volume. Il valore aggiunto lordo ai prezzi di base è sceso del 2,7% in volume e le unità di lavoro sono diminuite dello 0,1%. Lo ha fatto sapere l'Istat nel suo ultimo report contenente i dati della stima preliminare dei conti economici dell’agricoltura nell'anno 2019. secondo l'istituto di statistica il calo per il vino è stato vistoso (-12,0%) mentre un buon recupero si è avuto per l’olio di oliva (+32,0%). Diminuzioni rilevanti anche per frutta (-3%) e cereali(-2,6%) mentre è proseguito il trend positivo delle attività secondarie (+1,3%) e delle attività dei servizi (+0,4%). Più contenuta, rispetto al 2018, la crescita sia dei prezzi alla produzione (+0,7%) sia di quelli relativi ai costi (input) sostenuti dagli agricoltori (+0,9%).(Ren)