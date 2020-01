Sudan: esplode granata, 7 morti e 25 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno sette persone sono morte e altre 25 sono rimaste ferite in Sudan in seguito all'esplosione di una granata nella zona di Al Shaqla, nell'area di Qalabat del Nilo orientale. Lo riferisce la stampa locale, secondo cui le autorità locali hanno soccorso i feriti che sono stati trasportati nell'ospedale Alban Jadid. La polizia ha identificato il luogo dell'incidente e ha iniziato le indagini sulle cause dell'esplosione. (Res)