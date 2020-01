Cina: ministro Industria Miao, Tesla opportunità per settore Nev nazionale

- Il costruttore statunitense di auto elettrice Tesla rappresenta un'opportunità a lungo termine per l'industria nazionale di veicoli a nuova energia (Nev) della Cina. Lo ha dichiarato il ministro dell'Industria e della tecnologia dell'informazione cinese, Miao Wei, durante una conferenza stampa."Sebbene la produzione in serie e la riduzione dei prezzi delle serie realizzate in Cina da Tesla possano mettere in ombra i marchi di casa, potrebbe anche costringerli a migliorare la loro innovazione tecnologica e ad accelerare gli aggiornamenti strategici", ha affermato il ministro. "In quanto prima impresa di proprietà interamente straniera nel settore cinese dei Nev, il rapido completamento della mega fabbrica Tesla a Shanghai ha dimostrato la determinazione della Cina a creare un ambiente commerciale internazionale e promuovere un nuovo ciclo di apertura", ha aggiunto Miao. (segue) (Cip)