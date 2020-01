Cina: ministro Industria Miao, Tesla opportunità per settore Nev nazionale (2)

- La produzione in serie e il calo dei prezzi dei veicoli realizzati da Shanghai a Tesla potrebbero portare maggiori benefici ai consumatori cinesi, ha dichiarato il ministro. A dicembre, il Modello 3 di Tesla è stato incluso in un elenco governativo di Nev esenti dall'imposta sull'acquisto. "Continueremo a fare investimenti significativi in Cina, realizzando il Modello 3, il Modello Y e anche i modelli futuri in Cina", ha dichiarato l'amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, a Shanghai il 7 gennaio. Li Bin, fondatore di Nio, un rivale cinese di Tesla, ha dichiarato in un forum l'11 gennaio scorso che la sua compagnia non abbasserà i prezzi in risposta alla riduzione dei prezzi di Tesla, ma cercherà di offrire servizi migliori ai clienti. Dopo un anno di contrazione del settore automobilistico cinese, Miao ha affermato che la Cina guiderà attivamente i produttori di automobili per accelerare l'innovazione, migliorare la coltivazione del marchio e rafforzare le loro capacità competitive. (segue) (Cip)