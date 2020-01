Meteo: le previsioni per oggi a Torino e in Piemonte

- A Torino oggi, martedì 21 gennaio, giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 1287m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: ghiaccio.Piemonte: l'anticiclone presente sull'Europa centrale viene disturbato da una circolazione ciclonica che stazione sul Mediterraneo occidentale. Questa piloterà nubi irregolari sul Nord Ovest, specie tra Liguria occidentale e basso Piemonte; non sono comunque attese precipitazioni. Clima freddo. Insiste la Tramontana intensa sulla Liguria, con mare comunque poco mosso sottocosta, molto mosso al largo.(Rpi)